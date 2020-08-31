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Aktüel Kırklareli'nde denize giren iki kişi boğuldu
Aktüel

Kırklareli'nde denize giren iki kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:36:35 -
Kırklareli'nde denize giren iki kişi boğuldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ayrı bölgelerde denize giren iki kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi ile Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize giren iki kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine her iki bölgede Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, Kıyıköy'de Tuncay Aydın (23) ile İğneada'da Serkan Söylemez'in (15) cesetlerine ulaştı.

Cumhuriyet savcılarının incelemelerinin ardından cenazeler, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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