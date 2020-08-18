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Aktüel

Kırklareli'nde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:50:35 -
Kırklareli'nde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kıyıköy beldesinde dün denizde kaybolan Umut Baran Mahmutoğlu'nun bulunması için arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunan Mahmutoğlu'nun cesedi sudan çıkarılarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kıyıköy beldesindeki Poliçe Plajı'na dün ailesiyle gelen Umut Baran Mahmutoğlu, serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak suda kaybolmuştu.

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