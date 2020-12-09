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Aktüel Kırklareli'nde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 3 sanığına müebbet hapis istemi
Aktüel

Kırklareli'nde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 3 sanığına müebbet hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:36:45 -
Kırklareli'nde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 3 sanığına müebbet hapis istemi

KIRKLARELİ (AA) - Kırıkkale'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü, iki kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Otopsi raporu, adli raporlar, sanık, tanık ve müşteki beyanları, olay yeri inceleme raporu ve kolluk fezlekesinin yer aldığı iddianamede, tutuklu sanıklar U.Ö. ve O.E. hakkında maktul İlhan Bakırcı'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet, V.T. ve R.T'yi "kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca sanık O.Ç. hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "suç üstlenmeye azmettirmek" suçundan 2 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede, sanık O.Ç. ile maktul Bakırcı arasında husumet bulunduğu, O.Ç'nin husumete bağlı olarak U.Ö. ve O.E'yi, Bakırcı'yı öldürmesi için azmettirdiği yer alıyor.

Sanıklar U.Ö. ve O.E'nin motosiklet ile maktulün evinin önünden geçtiği sırada pompalı tüfek ile ateş ettiği aktarılan iddianamede, bu sırada ağır yaralanan Bakırcı'nın kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği, olay yerinde bulunan V.T. ve R.T'nin ise yaralandığı belirtildi.

İddianamede ayrıca sanık O.Ç'nin suça sürüklenen çocuk H.Y.S'nin silahlı saldırı suçunu üstlenerek teslim olmasını sağladığı, bu sayede "suç üstlenmeye azmettirmek" suçunu işlediği yer alıyor.

Sanıkların yargılanmasına şubat ayında başlanacak.

- Olay

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 12 Ağustos'ta O.Ç. ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen İlhan Bakırcı'yı, şüpheli U.Ö. ve O.E. silahla yaralamıştı. Olayda saçmaların isabet ettiği biri çocuk 2 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı. Bakırcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

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