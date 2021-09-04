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Gündem Kırklareli'nde arpa tarlasında 8 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirildi
Gündem

Kırklareli'nde arpa tarlasında 8 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde arpa tarlasında 8 bin 895 kök Hint keneviri bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 10:24:00 -
Kırklareli'nde arpa tarlasında 8 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Katranca köyünde arpa ekili tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüpheliye ait tarlanın iç kısımlarında boyları 20 ila 300 santimetre arasında değişen 8 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Hint kenevirleri, jandarma ekiplerince sökülerek imha edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

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Yorumlar

refik zengin

Jandarmadaki disiplin tüm kamu kuruluşlarında olsa ne güzel olurdu.
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