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Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen yakalandı

Organizatörlük yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:21
Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesi, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ve Şükrüpaşa köyü yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 4 grubu tespit etti. 

Ekipler, Irak, İran, Afganistan ve Filistin uyruklu 50 düzensiz göçmeni yakaladı. 

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:21
  1. Demirköy ilçesi
  2. jandarma ekipleri
  3. Bulgaristan
  4. Dereköy Sınır Kapısı
  5. Şükrüpaşa köyü
  6. Irak
  7. İran
  8. Afganistan
  9. Filistin
  10. Düzensiz göçmenler
  11. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  12. Kırklareli

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