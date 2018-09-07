Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye’den Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı mevkinde devriye görevi gerçekleştirdi. Devriye görevi sırasında yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen üç grup tespit edildi. Jandarma ekipleri aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan, Iran ve Pakistan uyruklu 28 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, yapılan sağlık kontrolünden sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.