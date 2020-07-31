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Kırklareli ve Tekirdağ'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-31 12:29:08 -
Kırklareli ve Tekirdağ'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Kırklareli ve Tekirdağ'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesiminde yaralanan Kırklareli'de 8, Tekirdağ'da 9 kişi, hastanelere müracaat etti. Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Behçet Yanık, AA muhabirine, büyükbaş hayvan keserken bir anlık dikkatsizliği nedeniyle sol elinden yaralandığını söyledi.

Yanık, eline 5 dikiş atıldığını belirtti.


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