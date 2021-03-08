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Gündem Kırklareli Valisi’nden halka koronavirüs uyarısı
Gündem

Kırklareli Valisi’nden halka koronavirüs uyarısı

Kurallara uyma vurgusu yapan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, son haftalarda kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 16:12:00 -
Kırklareli Valisi’nden halka koronavirüs uyarısı

Bilgin, Eriklice köyünde oluşturulan "Mercan Ormanı" etkinliğinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarının, Kırklareli'nde 116,94'e yükseldiğini anımsattı.

Vaka sayılarına göre, yüksek riskliden çok yüksek riskli illerin yer aldığı kategoriye geçildiğini ifade eden Bilgin, "Bu rakamlara göre tekrar iş yerlerimiz kapanıp hafta sonu yine sokağa çıkma yasağı ile karşı karşıya kalacağız. Şu anda gidişat böyle görünüyor." dedi.

Kentin düşük riskli illerin yer aldığı mavi kategoriye düşmesi için herkesin mücadele etmesi gerektiğini belirten Bilgin, "Kovid-19 kurallarına uymazsak sıkıntılı günler ilimizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentteki yaya kontrollerinin yanı sıra iş yerlerinde ve araçlarda denetim yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kent girişlerinde HES kodu sorgulamalarını sürdürüyor.  HES kodu olmayan vatandaşların kente girişlerine izin verilmiyor.

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