  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli Valisi Bilgin, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı
Aktüel

Kırklareli Valisi Bilgin, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:52:58 -
Kırklareli Valisi Bilgin, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesinde toprak kaymasına bağlı çöken istinat duvarının bulunduğu bölgeyi inceledi.

Vali Bilgin, "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde toprak kaymasının yaşandığı alanda yetkililerden bilgi aldı.

Bilgin, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirterek, bölgedeki kar yağışına bağlı olarak toprak kaymasının yaşandığını söyledi.

Bu konuda tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Bilgin, istinat duvarının çökmesinde bir ihmal olup olmadığını araştırdıklarını kaydetti.

Dün, kar ve sağanağın ardından "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde istinat duvarı çökmüş, düşen toprak ve taş parçaları, yolun bir şeridinin trafiğe kapanmasına neden olmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs aşısı yapılan 6 kişi öldü
Sağlık

Koronavirüs aşısı yapılan 6 kişi öldü

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin raporunu yayım..
Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmaya başlarsa...
Teknoloji

Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmaya başlarsa...

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde büyük ilerleme kaydettiğini belirten Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, "Jet uçaklarının, gemilerin..
Maradona'nın ardından dünya futbolu bir efsaneyi daha kaybetti!
Spor

Maradona'nın ardından dünya futbolu bir efsaneyi daha kaybetti!

Dünyaca ünlü eski futbolcu Diego Armando Maradona’nın ardından Ballon d’Or galibi Pablito lakaplı Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay