Kırklareli risk durumu | Kırklareli okullar kapanacak mı?
Kırklareli risk haritası | 15 Mart’ta merakla beklenen kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda yeni risk haritası belirlendi. Peki, Kırklareli vaka sayısı ne oldu? Kırklareli risk durumu hangi renk?
Kırklareli okullar kapanır mı son durum | Koronavirüs salgınında illere göre karar dönemi başladı. 1 Mart’ta açıklanana rakamlara göre Kırklareli yüksek riskli illerde yer aldı. Peki, Kırklareli yeni risk durumu nedir?
Kırklareli risk durumu | Kırklareli okullar kapanacak mı?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taçıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut uygulama devam edecek gelişmeleri yakından takip etme kararı aldık. Yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla milletimizin yeterli dikkati gösteremediğini tahmin ediyorum. Bundan sonra daha dikkatli olunacağını düşünüyorum. Vakalardaki artış devam ederse yeni kısıtlamalar da uygulanacaktır” dedi.
toplantısı sonrasında yeni risk haritası açıklanmadı.