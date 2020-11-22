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Aktüel Kırklareli-Edirne arasındaki bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor
Aktüel

Kırklareli-Edirne arasındaki bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor

Vali Bilgin: - "47,5 kilometrelik Kırklareli-Edirne otoyol projesi yıllık 2 milyon lira akaryakıt tasarrufu ile karbon emisyon salınımında 874 ton azalma sağlayacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:07:50 -
Kırklareli-Edirne arasındaki bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor

KIRKLARELİ(AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli-Edirne bölünmüş yolunun tamamlanmasıyla yıllık 2 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacağını bildirdi.

Vali Bilgin, Ürünlü köyü yakınlarında devam eden çalışmalarla ilgili Karayolları 1.Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Bilgin, önerilerde bulundu.

Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce yolun 11 kilometrelik bölümünün açıldığını söyledi.

İnece-Ürünlü köyleri arasında 15 dakikalık ulaşım süresinin 5,5 dakikaya düştüğünü ifade eden Bilgin, yolun tamamının 2021 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Çalışmaların hızla devam ettiği anlatan Bilgin, "47,5 kilometrelik Kırklareli-Edirne otoyol projesi yıllık 2 milyon lira akaryakıt tasarrufu ile karbon emisyon salınımında 874 ton azalma sağlayacak. Bu yatırımı gerçekten çok önemsiyoruz." dedi.

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