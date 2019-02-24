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Kırkıncı Hoca rahmetle anılıyor

Türkiye’nin ve İslam aleminin yetiştirdiği en mümtaz alimlerinden biri olan Mehmet Kırkıncı Hoca, vefatının üçüncü senesinde rahmetle anılıyor.

24 Şubat 2019 Pazar 09:13
Kırkıncı Hoca rahmetle anılıyor

 Haber Merkezi 

Ömrünü İslam ahlakının yayılmasına adayan ve bu uğurda binlerce talebe yetiştiren Mehmet Kırkıncı Hoca, Türkiye’nin ve İslam aleminin yetiştirdiği en mümtaz alimlerinden biriydi. Son nefesine kadar, İslam’ın hakikatini haykıran ve yaptığı irşad faaliyetleriyle gönüllere dokunan Kırkıncı Hoca, ilim ile amelin aynı bünyede buluştuğu sembol şahsiyetlerden bir tanesiydi. Başta Erzurum olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafına takva tohumları eken Kırkıncı Hoca, bu uğurda birçok zorluklara da katlandı. 24 Şubat 2016’da ebedi aleme göçen Kırkıncı Hoca’nın cenazesi yüzbinlerce kişinin katılımıyla eda edilmişti. Vefatının üzerinden üç sene geçen Kırkıncı Hoca, sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını halen koruyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:13
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YORUM YAZ

  • garip bir müslümangarip bir müslüman21 dk önce
    evet o merhum kırkıncı hoca ki fetullah iblisi için sorulan soruya şöyle cevap vermişti"Fetullah mı,yolda yoldaşım halde haldaşım"diğer bir sözünde ise hastahanedetedavi olurken kendisini ziyarete giden prof.osman özsoya şöyle demişti;"Osman hoca efendiye söyle baskı altındayız görüyorsunuz kendisine yardımcı olamıyoruz bilesiniz"
  • Aslan akbeyAslan akbey26 dk önce
    Ne mutlu bana ki hayattayken kendisinden bir dersi imani alabilmek nasip oldu. Allah kabrini pürnûr makamını cennet ül firdevs eylesin.

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