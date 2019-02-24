Kırkıncı Hoca rahmetle anılıyor

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Ömrünü İslam ahlakının yayılmasına adayan ve bu uğurda binlerce talebe yetiştiren Mehmet Kırkıncı Hoca, Türkiye’nin ve İslam aleminin yetiştirdiği en mümtaz alimlerinden biriydi. Son nefesine kadar, İslam’ın hakikatini haykıran ve yaptığı irşad faaliyetleriyle gönüllere dokunan Kırkıncı Hoca, ilim ile amelin aynı bünyede buluştuğu sembol şahsiyetlerden bir tanesiydi. Başta Erzurum olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafına takva tohumları eken Kırkıncı Hoca, bu uğurda birçok zorluklara da katlandı. 24 Şubat 2016’da ebedi aleme göçen Kırkıncı Hoca’nın cenazesi yüzbinlerce kişinin katılımıyla eda edilmişti. Vefatının üzerinden üç sene geçen Kırkıncı Hoca, sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını halen koruyor.