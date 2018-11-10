Kırkın değeri..

Hayat başlar ve biter… Nasıl başlayıp nerede sona erdiği değil, ikisinin arasına neler sığdırabildiğimiz, hayatımızı güzelleştirebilmek; yaradılış sır ve hikmetine uygun sürdürebilmek için ne gibi sorumluluklar aldığımız, neler yaptığımız önemlidir aslında.

Eskiler "Yaş 35.. yolun yarısı eder.." mısraını söylerdi. Oysa şimdi 40 yaş yolun yarısı haline geldi. Yazıyla "kırk"!

Kırk yaşına basınca, birçok şeyi tekrar düşünür ve birçok soru sorarsınız kendinize.

Kimim ben? Ne yapıyorum? Ne noktadayım? İstediğim hayatı yaşadım mı?

Mutlu muyum?

Hayallerimi gerçeğe dönüştürdüm mü? Yoksa hepsi uçup gitti mi ellerimden?

Bu ve benzeri soruların cevapları ma'zallah, sizi bir orta yaş krizine doğru sürükleyebilir.

Bu yaşlar, düşünme, gerekirse değişme ve olmak istediğiniz insan olup olamadığınızı keşfetme zamanıdır.

Ne kadar önemli?

Kırk yaşın kudsiyetini; değerini, önemini şuradan anlayın ki, Fahr-i Kainat Efendimiz'e "risalet" görevi bu yaşta bahşedilmiştir.

Yaşınız kırk olunca, herhangi bir kriz yaşamanız gerekmez. Akılcı bir şekilde hareket etmek, hayatın her anını "yaradılış hikmeti"i akıldan çıkarmadan ve gerçekten hissederek yaşamak, her bir saniyenin vazgeçilmez bir hazine olduğunun farkına varmak için harika bir zaman dilimidir kırklı yaşlar.

Kırk yaşına basmak, aynı zamanda birçok değişikliği de beraberinde getirir. Artık hayatınızın bu dönemine ulaştığınız zaman, olağandışı durumlar meydana gelebilir.

Kendinize olan saygınız artar

Kırk yaşınıza geldiğinizde, kusurlarınızın ve erdemlerinizin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmiş ve kendinize nasıl değer vereceğinizi öğrenmişsinizdir. Hem hata yaparken hem de doğru bir iş yaptığınız zaman, ağladığınızda ya da güldüğünüzde kendinizle barışık olmayı öğrendiniz. Artık kendinizden eminsiniz ve bunu başkalarının görebileceğini de biliyorsunuz. Böylece dünyayla uyum içinde yaşarsınız.

Zararlı insanlardan uzak durursunuz

Size zarar verecek, yaşama enerjinizi alıp götürecek, sapık ve sapkın yollara; ihlastan sapıp nefse esir düşmeye sürükleyecek kişileri en iyi ayırdedebildiğiniz dönemdesiniz. Yanlarında olmaktan hoşlanmayacağınız insanları fark etme yeteneğiniz doruktadır.

Başkalarını değiştirmede ısrarcı davranmazsınız; sadece onları olduğu gibi kabul eder ve hayatınıza olumlu katkıda bulunan insanları yanı başınızda tutarsınız.

"Şöyle olaydım böyle olaydım" demeler biter

Kuru bedensel hayallerden; güzellik, çirkinlik kuruntularından kurtulursunuz. Güvensizlik duygunuzu yenersiniz. Her insanın kusurları var ve bu kusurlar da biz oluşumuzun "yaradılış hikmeti"mizin birer parçası. Sizi seven ve sizi takdir eden insanlar, sizi olduğunuz gibi beğenecek ve sizi değiştirmeye çalışmayacaklardır. Bunu bilmenin, bedeniniz ve ruhunuzla beraber huzur içinde yaşamanın değerini idrak ettiğiniz dönemdesiniz.

Hayatın değerini idrak edersiniz

Kırk yaşınıza vardığınızda, nasıl bir hayat yaşamanız gerektiğini anlarsınız. Son yol ayrımındasınızdır. Gerçekleştirmek istedikleriniz için tam zamanı olduğunun farkına varırsınız. Şimdi bu değişimin mümkün olduğunu ve istediğiniz şey ne ise, onun için mücadele edebileceğinizi biliyorsunuz.

Yönlendirilmeyi pek umursamazsınız

Artık başkalarının sizinle ilgili düşüncelerinin ve söylediklerinin bir önemi olmaz, çünkü kendinize ve kendi düşüncelerinize değer vermeyi öğrendiniz. Başkalarının hayata bakış açıları, sizin hayatınızı yönlendiremez. Bunun yerine, sizi yönlendiren tek şey, kendi değerleriniz ve hayatı algılama biçiminiz olur.

Kurtulmayı öğrenirsiniz

Sizi kimin sevip, kimin sevmediğini, kim içten, kim riyakâr anlamayı öğrendiniz. Sizi arayıp sormayan insanların, sizi özlemeyen insanların ve gerçekten ihtiyacınız olduğunda yanınızda olmayan insanların artık sizi sevmediğinin farkına vardınız.

40'ınıza vardığında birisinin elini tutmakla, ruhunuza zincir vurulmasının arasındaki ince farkı hâlâ öğrenemediyseniz, vay halinize!