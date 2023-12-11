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Kadın - Aile Kırışıklıkları 1 gecede geçiren maske: Şok edici, çok büyük koruması! Panik yapmayın, kremleri bırakıp o bölgeye uygulayın
Kadın - Aile

Kırışıklıkları 1 gecede geçiren maske: Şok edici, çok büyük koruması! Panik yapmayın, kremleri bırakıp o bölgeye uygulayın

Yeniakit Publisher
2023-12-11 15:22:00 - 2023-12-11 15:27:12
Kırışıklıkları 1 gecede geçiren maske: Şok edici, çok büyük koruması! Panik yapmayın, kremleri bırakıp o bölgeye uygulayın

Yaş ilerledikten sonra yüzümüzde gördüğümüz kırışıklıklar canımızı iyice sıkmaya başlıyor. Sizlere çok büyük sürpriz ile geldik: Estetik yöntemlere başvurarak belki bunlardan kurtulabilirsiniz ama size vereceğimiz bu tarifle doğal bir şekilde üstelik sadece 1 gece içinde kırışıklıklardan kurtulacaksınız. İlaçlara gölge düşürecek yapmaya devam edin.

Cilt maskesi deyince akla ilk gelen meyve muz’u bu maskemizde kullanacağız ve muz gerçekten öyle bir meyve ki ciltte botoks etkisi yaratıp gerginliği ve doğallığı sağlayabiliyor.

Pek çok kişi cildinin pürüzsüz görünmesini ister. Ancak siyah noktalar, cildin pürüzsüz görünmesini engelleyebilir.

 

Maskenin Malzemeleri

-2 yemek kaşığı bal
-1/4 fincan sade yoğurt
-1 adet orta boy muz

Hazırlanışı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Orta boy bir kase içerisine malzemelerin hepsini koyun ve iyice ezmeye ve çırpmaya başlayın taa ki püre kıvamına gelene kadar. Sonra kıvama gelince yüzünüze sürün ve 20 dakika kadar bekletin. Bu maskeyi Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.
Bu maskenin dışında şayet içeriğindeki malzemeler evinizde yoksa, dilerseniz sadece muzu kullanarak da yüzünüze maske yapabilirsiniz.
Sadece muz maskesi de diğer tarifteki gibi ezilip iyice kıvama getirilip yüze sürülür ve 20 dakika bekletilir. Bu tarifi de haftada 2 kere yapmalısınız.

Yaptığımız Bu Muz Maskesi Ne İşe Yarıyor?

Yüzünüzde adeta botoks etkisi yapacaktır. Hem yüzünüzü gerginleştirecek hem nemlendirecek hem de yüzünüze pamuksu bir yumuşaklık verecektir. İçeriğindeki vitaminler yüzünüzün kırışmasını ve yaşlanmasını geciktirecektir. Kırışıklığın olduğu bölgelere daha fazla hassasiyet göstermelisiniz.

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