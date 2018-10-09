Kırışıklıklara karşı elma ve domates

Cildinizin bakımı için olur olmaz kimyasal maddelere gereksiz yere para saçmayın. Reklamlara aldanmayın. Basit ucuz sayısız yöntem aynı işi görmektedir. Onların sağlayacağı faydayı, kozmetikçiler, cicili bicili ambalajlar içinde göz boyayarak paraya çeviriyorlar. İşte size birkaç tavsiye:

Kırışıklıkları gidermekte bütün ciltler için elma ile hazırlanacak karışım faydalıdır. Elmayı yıkayın, soyun ve rendeleyin. Biraz süt ilave edip pişirin. Krem kıvamına gelene kadar ezin ve soğutun. Yüzünüze sürüp 20 dk bekletip yıkayın.



Bir miktar balı yüzünüze yayın. Parmak uçlarınızla hafif hafif vurarak cilde iyice yedirin.10 dakika kadar bekletip önce ılık sonra, soğuk su ile temizleyin. Bal bütün ciltler için oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. Suyu kendine çekerek teni nemlendirir. Cildi besler ve yumuşatır. Solgun yüzlere pembelik verir. Siyah noktaları temizler, yanaklarda görülen ince kılcal damarların oluşturduğu sevimsiz kızarıklığı yok eder.

Domates de elma gibi cildinize yararlı.. Domatesi ezerek lapa haline getirin yüzünüze sürüp 15-20 dakika kadar bekleyip durulayın.