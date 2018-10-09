THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Kırışıklıklara karşı elma ve domates

Cilt bakımı için kimyasal maddelere gereksiz yere para saçmayın.

09 Ekim 2018 Salı 16:53
Kırışıklıklara karşı elma ve domates

Cildinizin bakımı için olur olmaz kimyasal maddelere gereksiz yere para saçmayın. Reklamlara aldanmayın. Basit ucuz sayısız yöntem aynı işi görmektedir. Onların sağlayacağı faydayı, kozmetikçiler, cicili bicili ambalajlar içinde göz boyayarak paraya çeviriyorlar. İşte size birkaç tavsiye:

Kırışıklıkları gidermekte bütün ciltler için elma ile hazırlanacak karışım faydalıdır. Elmayı yıkayın, soyun ve rendeleyin. Biraz süt ilave edip pişirin. Krem kıvamına gelene kadar ezin ve soğutun. Yüzünüze sürüp 20 dk bekletip yıkayın.

Bir miktar balı yüzünüze yayın. Parmak uçlarınızla hafif hafif vurarak cilde iyice yedirin.10 dakika kadar bekletip önce ılık sonra, soğuk su ile temizleyin. Bal bütün ciltler için oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. Suyu kendine çekerek teni nemlendirir. Cildi besler ve yumuşatır. Solgun yüzlere pembelik verir. Siyah noktaları temizler, yanaklarda görülen ince kılcal damarların oluşturduğu sevimsiz kızarıklığı yok eder.

Domates de elma gibi cildinize yararlı.. Domatesi ezerek lapa haline getirin yüzünüze sürüp 15-20 dakika kadar bekleyip durulayın.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:53
  1. domates
  2. elma
  3. cilt bakımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bencillik kötü bir alışkanlık
    1. Bencillik kötü bir alışkanlık
    2. Kadınlar neden sıkça alışveriş yapar?
    3. ABD'de istifa depremi!
    4. Islak mendillerdeki büyük tehlike
    5. Terör örgütü PKK'nın şehir..
    6. İngilizlerden Cenk bombası!
    7. Huzursuz bağırsak sendromu tehlikeli..
    8. TUR 2018'de ilk etabın kazananı..
    9. Sivas’ın Gürün ilçesinde kar yağdı
    10. Her eşyayı yere atan bir çocuğa..
    11. Saldırı hazırlığındaki 3 terörist..
    12. İstanbul'da evde nargile içen eşine..
    13. Gebelikte gıda zehirlenmesi şüphesi..
    14. Cücelik topuk testi ile anlaşılıyor
    15. Yarın hava nasıl olacak?
    16. Fikret Orman'dan zehir zemberek..
    17. HDP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına..
    18. İngiliz Dışişleri: Eğer Kaşıkçı haberi..
    19. Gazze'ye sevindirici haber! Tankerler..
    20. Emziğin zararlarını biliyor musunuz?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?