  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Kırım Platformu" gelecek sene mayısta düzenlenecek
Aktüel

"Kırım Platformu" gelecek sene mayısta düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:24:50 -
"Kırım Platformu" gelecek sene mayısta düzenlenecek

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım konusunun görüşüleceği "Kırım Platformu"nun, gelecek yılın mayıs ayında gerçekleşeceğini açıkladı.

Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırım Platformu'nun resmi olarak düzenlenme tarihinin Mayıs 2021 olarak kararlaştırıldığını aktaran Kuleba, "Umuyoruz ki o tarihe kadar (yeni tip koronavirüs) salgın durumu istikrara kavuşur ve zirveyi Kiev'de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliriz." dedi.

Kuleba, Kırım Platformu'na ilişkin uluslararası partnerlerle irtibat halinde olduklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için Kiev'de Kırım Platformu'nun gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında geçen ay gerçekleşen görüşmeye ilişkin yayımlanan ortak bildiride, Türkiye'nin, Ukrayna ile "Kırım Platformu" kapsamındaki iş birliğini memnuniyetle karşıladığı ifade edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel 'korumasız alışveriş yapıyor' diye parlattılar! Gerçek başka çıktı
Dünya

Merkel 'korumasız alışveriş yapıyor' diye parlattılar! Gerçek başka çıktı

Batı hayranları tarafından korumaları olmadan alışveriş yaptığı söylenen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüntülendiği videoda, korumala..
İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi
Dünya

İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi

Suriye ve Dağlık Karabağ meselelerinde Türkiye aleyhine çıkışlar yapan İran tarafı Ermenistan yönetimine tepki çeken bir sevkiyatta bulundu...
Dünya Türkiye’nin gücünü gördü
Gündem

Dünya Türkiye’nin gücünü gördü

Akit’e konuşan gazi askeri hemşire Elyana Kurbanova, “Karabağ’da yaşanan Kurtuluş Savaşı’nda dünya Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay