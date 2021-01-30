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Kadın - Aile Kırılan cam kırıkları nasıl temizlenir?
Kadın - Aile

Kırılan cam kırıkları nasıl temizlenir?

Cam eşyaların kırılması çoğu zaman sıkıntı doğurur. Kırılan cam parçaları büyük parçalar olabileceği gibi gözle görülemeyecek kadar küçük parçalarda da cam kırıkları dağılabilir. Peki, cam kırıkları en doğru nasıl toplanır? Dağılan cam parçaları nasıl temizlenir?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 23:34:00 -
Kırılan cam kırıkları nasıl temizlenir?

Cam kırıklarını temizleme işlemi nasıl yapılmalı? Dağılıp sıçrayan bu cam kırığını en doğru şekilde temizlemek önemlidir. Aksi halde bir başka kazaya veya yaralanmaya zemin hazırlanabilir.

Kırılan cam kırıkları nasıl temizlenir?

Koli bandı ile

Cam kırılan alanda kusursuz bir temizlik istiyorsanız koli bandından yardım alabilirsiniz. Koli bandını cam parçalarının olduğu alana yapıştırıp çekerek tüm cam parçalarını temizleyebilirisiniz.

Kağıt havlu ile

Kağıt havluyu birkaç kez katlayıp elinize alın ve nemli olacak şekilde ıslayın. Kağıt havluyu cam kırıkları olan bölgede gezdirin. Kırık parçalar kağıt havluya yapışacak ve ortamda sizin için tehlike oluşturan parçalardan kurtulmuş olacaksınız.

Patates ile

Büyük bir patatesi ortadan ikiye ayırın. Dilimi cam kırıklarının olduğu alanda bastırarak gezdirin. Yüzeyde kalan irili ufaklı parçalar patatese yapışacaktır.

Pamuk ile

Herhangi bir cam eşyamız kırıldığı zaman bir parça ıslak pamuğu yerde gezdirirseniz cam kırıklarının pamuğa takıldığını ve camların kolaylıkla temizlendiğini göreceksiniz.

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