  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Galatasaray sahasında üç puanı kaptı

Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'a göre: ABD-Türkiye arasında müzakereler '4 ila 6 ay içinde' çözülebilir

İngiliz ajansı yazdı! Esed’in şefi ile kuzeni Suriye’de darbe planlıyor

Mahkemeden 105 sanık için flaş tutukluluk kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

Denizlerde oyunu bozacak hamle! ASELSAN’dan GÖKSUR için nefes kesen test görüntüleri!

Yine yüzümüzü kızarttılar: Sarı utanç!

İzmirli bir de bu formülü deneyecek: Çıplak ücrete, çıplak ayak protestosu

Macron cephesinden Washington iddialarına sert yalanlama! “ABD’siz barış olmaz” mesajı dünyayı salladı!

Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!
Yerel Kırıkkale’de zehir tacirlerine ağır darbe!
Yerel

Kırıkkale’de zehir tacirlerine ağır darbe!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kırıkkale’de zehir tacirlerine ağır darbe!

Kırıkkale’de jandarma ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonrası bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda binlerce sentetik ecza hapı, kubar esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, evde bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Kırıkkale'de teknik ve fiziki takibin ardından bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 8 bin 252 sentetik ecza hapı, kubar esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Keskin ilçesinde ikamet eden M.İ. (52) isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Evin her bölümünü ayrıntılı şekilde arayan ekipler, mutfaktan depo bölümüne, bahçeden eklenti alanlara kadar tüm noktaları tek tek inceledi. Yapılan aramalar neticesinde, bir koli içerisinde plastik kutularda muhafaza edilen toplam 8 bin 252 adet sentetik ecza hapı ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız bir tabanca ve bir av tüfeği de bulundu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırdı
ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırdı

Dünya

ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırdı

Kolombiya lideri Petro: Uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle tehdit ediliyoruz
Kolombiya lideri Petro: Uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle tehdit ediliyoruz

Dünya

Kolombiya lideri Petro: Uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle tehdit ediliyoruz

3 isim gözaltında! Ünlü spikerlere uyuşturucu operasyonu
3 isim gözaltında! Ünlü spikerlere uyuşturucu operasyonu

Gündem

3 isim gözaltında! Ünlü spikerlere uyuşturucu operasyonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23