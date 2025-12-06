Altın piyasası güne nasıl başladı? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Bugün altın fiyatları ne oldu? Yatırımcısıyla da vatandaşıyla da yakından takip edilen altın piyasası güne nasıl başladı? İşte altın piyasasından son ayrıntılar…

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Altın alım satımı yapanlar merakla güncel altın fiyatlarını gözlemliyorlar.

Günün ilk saatlerinden itibaren “Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatı bugün ne kadar oldu?” diye araştırmalar yapıyorlar

6 Aralık Cumartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 5.746,23 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.494,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 18.987,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 38.035,91 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.824,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 95.381,47 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.202,48 dolar

