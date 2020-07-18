  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırıkkale'de yaklaşık 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:40:45 -
Kırıkkale'de yaklaşık 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir akaryakıt dağıtım şirketinde 2 milyon 684 bin 971 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahşılı ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt dağıtım şirketini takibe aldı.

Yaklaşık 3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan şirkete, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 silonun bulunduğu tesiste yapılan ölçümlerde, 3 silodaki motorin yakıtının kaçak olduğu belirlendi.

Silolarda bulunan 2 milyon 684 bin 971 litre motorine el koyan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı