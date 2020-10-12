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Aktüel Kırıkkale'de trafik kazası: 1'i çocuk, 5 yaralı
Aktüel

Kırıkkale'de trafik kazası: 1'i çocuk, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:59:31 -
Kırıkkale'de trafik kazası: 1'i çocuk, 5 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobil ve minibüsün karıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Eren Erentöz (28) yönetimindeki 71 ED 687 plakalı minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Fırat İçyer'in (33) kullandığı 71 KA 336 plakalı otomobille çarpıştı.

İçyer'in kullandığı otomobil de aynı yönde ilerleyen Elvan Demirel (64) yönetimindeki 71 DT 315 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nazlı (29) ve Leyla İçyer (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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