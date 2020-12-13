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Aktüel Kırıkkale'de seyir halindeki şeker pancarı yüklü kamyon alev aldı
Aktüel

Kırıkkale'de seyir halindeki şeker pancarı yüklü kamyon alev aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 22:27:11 -
Kırıkkale'de seyir halindeki şeker pancarı yüklü kamyon alev aldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de seyir halindeyken alev alan şeker pancarı yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Umut Saçır idaresindeki 42 HA 734 plakalı şeker pancarı yüklü kamyonun motor kısmından, Kırıkkale-Samsun kara yolu Ulaş köyü yol ayrımında duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek araçtan indi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motor kısmı ve şoför kabini yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan kara yolunun Samsun istikameti, yangının kontrol altına alınmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.



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