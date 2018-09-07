Kırıkkale'de otomobil uçuruma devrildi: 2 kişi öldü
Keskin ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.07 Eylül 2018 Cuma 15:47
Ömer Sakallı (75) idaresindeki 71 DH 926 plakalı otomobil, Keskin-Çerikli yolu Ceritmüminli köyü yakınlarında virajı alamayarak, yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada sürücü Sakallı olay yerinde, araçta bulunan Ferit Pekcan da ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.
Araçta sıkışan Sakallı'nın cesedi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.
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