  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırıkkale'de kayıp koyunları jandarma drone ile buldu
Aktüel

Kırıkkale'de kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:07:53 -
Kırıkkale'de kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arazide kaybolan koyunlar, jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 24 saatlik çalışmanın ardından drone ile bulundu.

Merkeze bağlı Karacaali köyü Erikli mevkisine küçükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla götüren U.D, 59 koyununun kaybolduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, üç koldan arama başlattı. Drone ile havadan tarama yapan ekipler, hayvanları kayboldukları bölgeden 12 kilometre uzaklıkta buldu.

Ekipler, koyunları bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alabarda'dan Türk gemisine baskın yorumu: Baltayı taşa vurdular
Gündem

Alabarda'dan Türk gemisine baskın yorumu: Baltayı taşa vurdular

Almanya'ya ait fırkateynin Libya'ya yardım malzemesi taşıyan Türk gemisini hukuksuz bir şekilde durdurmasına ilişkin açıklamalarda bulunan E..
'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi
Siyaset

'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi

Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin içerisinde yeni bir parti çıkıyor. 'Sözümüz Var Hareketi' olarak bilinen muhalif kanadın 2021 Oca..
ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar
Dünya

ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar

ABD'li uzman Jason Pack, Libya'daki savaşın havadaki boyutunun stratejik olarak tamamen yabancılarca yürütüldüğünü ancak savaşı Türkiye'nin ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay