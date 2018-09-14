Kırıkkale’de iki ayrı trafik kazasında 11 yaralı

İlk kazaKırıkkale-Ankara karayolu 15. kilometresi Kalecik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Gençer idaresindeki 26 NV 844 plakalı otomobil, Hasan Büyük idaresindeki 06 ZOY 21 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan yolculardan Muhammet Ali (5), Rabia (11) ve Sibel Açıkgöz (20) ile Güler (25), Dilan (10), Yağmur (6), Remziye (31) ve Azra Büyük (9) yaralandı.

Diğer kazada ise Murat Köksal idaresindeki 42 ZDR 79 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara karayolunun 5. kilometresinde yol çalışmasının olduğu yerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan yolculardan Gülüzar, Yusuf ve Metin Doğan yaralandı.

Her iki kazadaki yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gülüzar Doğan’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.