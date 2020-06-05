Kırıkkale’de iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı

Kırıkkale’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3’ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Osman Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Ç. idaresindeki 34 JE 0159 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Volkan Ç. (41) ile yolculardan Fatma G. (30), Kerem S. (11), Tülay Ç. (40) ve Serhat K. (34) sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Keskin ilçesinde meydana gelen diğer kazada ise, Kayseri yönüne giden Oktay Y. idaresindeki 06 BLJ 587 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Oktay Y. (60) ile yolculardan Eylül Y. (8), Kübra Y. (19), Güler Y. (60), Bahar Y. (29) ve Ayşe S. (3) ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 11 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.