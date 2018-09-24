THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Kırıkkale'de hırsız ev sahibini rehin aldı!

Kadın, hırsızlık amacıyla evine girdiği tahmin edilen kişi tarafından rehin alındı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:18
Kırıkkale'de hırsız ev sahibini rehin aldı!

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın üst katında oturan Mihriban Ö'nün komşuları, evden gelen yardım çığlıkları üzerine polisi aradı.

Polis ekipleri, hırsızlık amacıyla eve girdiğini tahmin ettikleri kişinin, Mihriban Ö'yü bıçak tehdidiyle rehin aldığını belirledi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da olay yerine geldi.

Kadını rehin alan kişiyi ikna çalışması sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 14:18
  1. Çorum
  2. Kırıkkale
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emperyalist solcular şimdi de alman ağzı kullandı
    1. Emperyalist solcular şimdi de alman..
    2. Kış saat uygulamasıyla saatler ne..
    3. Murat Nehri'nde boğulan gencin cansız..
    4. Saatler geri mi alınacak?
    5. ABD’de siyahilerin can güvenliği yok!
    6. MHP İlçe Başkanı, yönetimiyle birlikte..
    7. Karadeniz'de torik bereketi! Tanesi..
    8. Her yerde aranan polis müdürü, sahte..
    9. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    10. ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav giriş..
    11. Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait evden..
    12. Terör örgütü PKK'dan alçak hamle! Köy..
    13. Kırıkkale'de hırsız ev sahibini rehin..
    14. Anlaşma tamam! İşte Bilic'in yeni adresi
    15. Mardin'de inanılmaz olay! İçme suyu..
    16. PKK'lı hainler köy basıp 7 kişiyi..
    17. Alman basınının iki yüzlülüğü!
    18. EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    19. Anlaşma tamam! Bilic'in yeni adresi
    20. Aftan kimler yararlanacak?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Van'da korkutan deprem!
    Van'da korkutan deprem!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü