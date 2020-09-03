Kırıkkale'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarında oldu. Verilen bilgiye göre, Murat İ. idaresindeki 34 JN 5619 plakalı araç, karşı yönden gelen Mustafa E.'nin kullandığı 71 AAZ 169 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle şarampole savrularak ters döndü. Meydana gelen kaza sonucu 5 kişi yaralanırken, yapılan ihbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri ve itfaiye tarafından yaralılar sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücüler ve yolculardan Hüseyin İ., Bilal T. ve Hasan S. yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede önlem alınırken kazayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.