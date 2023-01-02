  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kırıkkale'de feci kaza! Aynı aileden 4 kişi yaralandı
Yerel

Kırıkkale'de feci kaza! Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 01:02:00 -
Kırıkkale'de feci kaza! Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Başpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.D. idaresindeki 24 AAZ 071 plakalı otomobil, Y.T.'nin kullandığı 71 BD 626 plakalı pikaba çarptı. Kazada, sürücü M.G.D. (45) ile aynı araçta bulunan M.D. (38), N.S.D. (13) ve D.D.D. (7) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışmanın ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23