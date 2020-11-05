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Aktüel Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi darbedildi
Aktüel

Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi darbedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:04:18 -
Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi darbedildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlisi av koruma memurunun, kaçak avlanan 5 kişi tarafından darbedildiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, av koruma memuru Hakan Tonga'nın, 31 Ekim Cumartesi günü Yahşihan ilçesi Bal Ormanı ağaçlandırma arazisinde kaçak avcılığa karşı görevini ifa ederken saldırıya uğradığı belirtildi.

Tonga'nın kaçak avlanan 5 kişi tarafından darbedildiği aktarılan açıklamada, "Olay yerine jandarma ekiplerinin çağrılmasıyla görevlimiz, saldırganların elinden kurtarılmış ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavisine başlanmıştır. Hastanede yapılan tedavi esnasında kulağına 5 dikiş atılmış, burnunda çatlak olduğu, ayağında ağrı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri tespit edilerek 7 gün iş göremez raporu düzenlenmiştir. Personelimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz. Yapılan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Konunun savcılığa intikal ettiği kaydedildi.

Öte yandan Tonga'nın, şehit kardeşi olduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından, "Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan ekip arkadaşımız Hakan Tonga, kaçak avcılıkla mücadele ederken saldırıya uğramış, kaçak av yapan 5 kişi tarafından darbedilmiştir. Saldırıda bulunanların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

Görevliyi darbettikleri ve kaçak avlandıkları gerekçesiyle 5 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

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