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Aktüel Kırıkkale'de devrilen tırın altında sıkışan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı
Aktüel

Kırıkkale'de devrilen tırın altında sıkışan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:30:13 -
Kırıkkale'de devrilen tırın altında sıkışan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde devrilen tırın altında sıkışan sürücü yaralandı.

Can Altınışık'ın kullandığı 18 AAP 685 plakalı küspe yüklü tır, Kırıkkale-Kulu kara yolu Akkoşan mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada bacağı aracın altında sıkışan sürücü, ekiplerin ve çevredekilerin çabasıyla çıkarılamayınca iş makinesi çağrıldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tırın iş makinesiyle kaldırılmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada araçta yüklü küspe şarampole döküldü.

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