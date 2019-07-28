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Kırıkkale'de deterjan yüklü TIR devrildi! Hepsi yola saçıldı

Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 50. kilometresinde kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu dorsede bulunan deterjanlar yola saçıldı.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:26
Kırıkkale'de deterjan yüklü TIR devrildi! Hepsi yola saçıldı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken dorsesinde yüklü deterjanlarda şarampole dağıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'daki fabrikadan yüklediği deterjanları Trabzon'a götüren S.S. idaresindeki 76 DG 127 plakalı TIR, seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken dorsesinde yüklü deterjanlarda etrafa saçıldı. Jandarma ekipleri ise araçların kontrollü geçmesini sağladı.

Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Çekiciden çıkarılan sürücü sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:26
  1. Kırıkkale
  2. Trabzon
  3. Konya
  4. Kırşehir
  5. TIR kazası
  6. TIR devrildi
  7. Deterjan yüklü TIR

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