Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

Ramazan Bekar Parkı'nda, Halil E, Hakan G, Ahmet C, Sefa Ö, Mustafa D. ve Ali T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hakan G, Mustafa D. ve Ali T. bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mustafa D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olaya karıştığı belirlenen Halil E, Hakan G, Ahmet C. ve Sefa Ö'yü gözaltına aldı.