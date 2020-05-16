Kırıkkale Valiliğinden ’sıcak hava’ uyarısı

Kırıkkale Valiliği, mevsim normallerinin 9 ile 13 derece üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığından dolayı özellikle yaşlı insanları ve çocukları tedbirli olmaları noktasında uyardı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, mevsim normallerinin 9 ile 13 derece üzerinde olacağı kaydedilerek, "Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak il genelinde mevsim normallerinin 9 ile 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.