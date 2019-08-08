0553 313 94 23

Kırıkkale kurban bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Kırıkkale bayram namazı vakti

Bayram namazı saati, Kurban Bayramına az bir zaman kala araştırılıyor. Bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl dini günlerin yer aldığı takvimini yayınlıyor. Buna göre vatandaşlar bulundukları illerdeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Kırıkkale'de kurban bayramı namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet'e göre Kırıkkale kurban bayramı namazı saati...

08 Ağustos 2019 Perşembe 01:21
Kırıkkale kurban bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Kırıkkale bayram namazı vakti

Bayram namazı saati, Kurban Bayramına az bir zaman kala araştırılıyor. Bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl dini günlerin yer aldığı takvimini yayınlıyor. Buna göre vatandaşlar bulundukları illerdeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Kırıkkale'de kurban bayramı namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet'e göre Kırıkkale kurban bayramı namazı saati...

Kırıkkale’de Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Kırıkkale'de Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:31'de kılınacak.

DİYANET KIRIKKALE NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bayram namazının hükmü nedir?

Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram namazı nasıl kılınır?

1.Rekat

Niyet (Niyet edilerek imama uyulur).

1. Tekbiri alırız. Subhaneke

2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

4. Tekbiri alırız. Elleri bağlarız İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Kur'an'dan bir sure okumasını dinleriz.

Rüku

Secde

Ara oturuş

Secde

2.Rekat

Besmele İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Bir sure okumasını dinleriz.

1. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız. Ellerimizi kaldırmadan

4. Tekbiri alarak rükuya gideriz

Secde

Ara oturuş

Secde

Tahiyyat

Allahumme salli,

Allahumme barik

Rabbena Duaları

Selam

Teşrik tekbiri ne zaman başlar?

Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vacip.

Teşrik tekbirinin anlamı nedir?

Teşrik tekbiri “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur” anlamına gelir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 01:21
  1. Kırıkkale
  2. kırıkkale bayram namazı 2019
  3. kırıkkale kurban bayramı namazı kaçta
  4. kırıkkale 2019 bayram namazı saati

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailli hakemden maç sonu iki kırmızı!
    1. İsrailli hakemden maç sonu iki kırmızı!
    2. Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve..
    3. Antalya'da orman yangını
    4. Dünyaya ABD uyarısı yaptılar: Uzak durun
    5. TFF Süper Kupa maçının ardından
    6. Kırşehir kurban bayramı namazı saati..
    7. TFF Süper Kupa maçının ardından
    8. Mustafa Cengiz: “Adil, dürüst, hakça..
    9. Kırklareli kurban bayramı namazı 2019..
    10. Kırıkkale kurban bayramı namazı saat..
    11. Kırıkkale kurban bayramı namazı 2019
    12. Fatih Terim ve futbolculardan basın..
    13. Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması
    14. Mehmet Altıparmak: “Futbolun adaleti..
    15. Kilis 2019 kurban bayramı namazı kaçta?
    16. Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili..
    17. Kayseri kurban bayramı namazı kaçta?..
    18. ABD'de son 7 ayda yapılan toplu..
    19. Kastamonu kurban bayramı namazı kaçta?..
    20. Kars'ta Kurban bayramı namazı kaçta..
    21. "Aden'deki olaylardan tek istifade..
    22. TFF Süper Kupa maçının ardından
    23. Karaman kurban bayramı namazı 2019..
    24. ABD'den Güney Kore'ye 800 milyon..
    25. Karabük kurban bayramı namazı saat..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    27. Elbistan’da kaza: 2 yaralı
    28. TFF Süper Kupa maçının ardından
    29. Cansuyu, 40 bin Etiyopyalıya kurban..
    30. ABD resmen açıkladı: Hazırız
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı
    Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru