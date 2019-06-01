Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Kırıkkale'nin Keskin ilçe belediye başkanlığı yenileme seçimleri için seçmenler sandık başına gidecek. Keskin’de oy verme işlemi saat 08:00'de başlayacak ve saat 17:00'de sona erecek. Kırıkkale Keskin 2 Haziran seçim sonuçları merak edilirken, 2 Haziran Keskin seçim sonuçlarını an be an buradan takip edebilirsiniz. Keskin, Yusufeli, Honaz ve Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesi seçim sonuçları YSK sorgulama ekranı.

YSK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe ve Suvarlı beldeleri, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı.

Kırıkkale Keskin seçim sonuçları

AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, Yıldırım'ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, YSK'ye başvurmuştu. İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetti.

Keskin ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

Keskin, Yusufeli, Honaz ve Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesi seçim sonuçları

YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden 4'ünde yarın sandığa gidilecek. Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenileme seçimleri yarın yapılacak. Keskin, Yusufeli, Honaz ve Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesi seçim sonuçları merak edilmekte.

Yüksek Seçim Kurulunun 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de yarın sandık kurulacak. Oy verme işlemi saat 08:00'de başlayacak ve saat 17:00'de sona erecek.

3 seçim bölgesinde daha yenileme seçimi yapılacak

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da yenileme seçimi yapılacak. Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yenileme seçimi için vatandaşlar 21 Temmuz'da sandık başına gidecek. Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.