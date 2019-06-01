0553 313 94 23

Kırıkkale Keskin 2 Haziran seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Kırıkkale'nin Keskin ilçe belediye başkanlığı yenileme seçimleri için seçmenler sandık başına gidecek. Keskin’de oy verme işlemi saat 08:00'de başlayacak ve saat 17:00'de sona erecek.Kırıkkale Keskin 2 Haziran seçim sonuçları merak edilirken, 2 Haziran Keskin seçim sonuçlarını an be an buradan takip edebilirsiniz. Keskin, Yusufeli, Honaz ve Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesi seçim sonuçları YSK sorgulama ekranı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:03
Kırıkkale Keskin 2 Haziran seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Kırıkkale'nin Keskin ilçe belediye başkanlığı yenileme seçimleri için seçmenler sandık başına gidecek. Keskin’de oy verme işlemi saat 08:00'de başlayacak ve saat 17:00'de sona erecek.  Kırıkkale Keskin 2 Haziran seçim sonuçları merak edilirken, 2 Haziran Keskin seçim sonuçlarını an be an buradan takip edebilirsiniz. Keskin, Yusufeli, Honaz ve Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesi seçim sonuçları YSK sorgulama ekranı.

YSK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe ve Suvarlı beldeleri, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı.

Kırıkkale Keskin seçim sonuçları

AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, Yıldırım'ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, YSK'ye başvurmuştu. İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetti. 

Keskin ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

Keskin, Yusufeli, Honaz ve Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesi seçim sonuçları

YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden 4'ünde yarın sandığa gidilecek. Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenileme seçimleri yarın yapılacak. Keskin, Yusufeli, Honaz ve Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesi seçim sonuçları merak edilmekte.

Yüksek Seçim Kurulunun 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de yarın sandık kurulacak. Oy verme işlemi saat 08:00'de başlayacak ve saat 17:00'de sona erecek.

3 seçim bölgesinde daha yenileme seçimi yapılacak

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da yenileme seçimi yapılacak. Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yenileme seçimi için vatandaşlar 21 Temmuz'da sandık başına gidecek. Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:03
  1. Aksaray
  2. İstanbul
  3. Denizli
  4. Artvin
  5. Adıyaman
  6. Kırıkkale Keskin 2 Haziran seçim sonuçları
  7. YSK keskin seçim sonuçları
  8. 2 haziran keskin yerel seçim sonuçları
  9. Honaz seçim sonuçları 2 haziran
  10. ysk hozan 2 haziran seçim sonuçları
  11. yusufeli seçim sonuçları
  12. yusufeli seçim sonuçları 2 haziran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    1. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    2. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    3. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    4. Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ..
    5. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    6. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    7. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    8. Başkan Ocak, belediye personeli ile..
    9. Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    10. Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin..
    11. Zabıtadan bayram denetimi
    12. Çevre Çocuk Meclisi kapanış toplantısı..
    13. Muş’ta bayram pazarı kuruldu
    14. Benzin istasyonundaki pompalı tüfekli..
    15. Ay-yıldızın altında dua buluşması
    16. Başkan Sever, TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    17. Otobüste yolcular yumruk yumruğa..
    18. Kedilere mama vereyim derken 3 metre..
    19. Büyükşehir Bayrama Hazır
    20. Drift yapan sürücüye 9 bin 524 TL para..
    21. Çaycuma’da Kadir Gecesi özel programı
    22. Okul bahçesinde uluslararası iftar
    23. Kaymakam Duru Kabaklı Mahallesini..
    24. Hacılar’da Yaşlılara Evde Temizlik..
    25. Rektör Uzun’un bayram mesajı
    26. İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa ile 1..
    27. Bünyan’da 206 Çocuk İçin Bayram Erken..
    28. Odunpazarı personeli etik eğitimi aldı
    29. Madrid'de 5 İngiliz taraftar gözaltına..
    30. LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti