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Aktüel Kırgızistan'da kömür ocakları mevkisinde heyelan yaşandı
Aktüel

Kırgızistan'da kömür ocakları mevkisinde heyelan yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:37:03 -
Kırgızistan'da kömür ocakları mevkisinde heyelan yaşandı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın Bölgesi'nde kömür ocakları mevkisinde meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi hasara yol açtı.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dıykan-Kara-Keçe kara yolunun 37. kilometresinde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Heyelan nedeniyle bölgede yollardan biri ulaşıma kapanırken enerji nakil hatlarındaki kopmalar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Yamaçtan sürüklenen kaya ve toprak parçaları 600 metre uzunluğunda alanı etkiledi.

Bölgede hareketliliğin sürdüğü ve yamaçtan toprağın kaymaya devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Başbakan Kubatbek Boronov'un talimatı üzere, Acil Durumlar ile Ulaşım ve Yol Bakan Yardımcıları, Sanayi, Enerji ve Alt Yapı Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı ile Kırgız Kömür Şirketi yöneticileri heyelanın yaşandığı bölgede incelemede bulundu.

Yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda yeni bir yan geçit yolunun inşası için Narın, Talas ve Issık Göl bölgelerindeki belediye ekiplerinin ortaklaşa çalışmalara başladığı duyuruldu.

Bir vatandaşın heyelan anını cep telefonuna kaydettiği görüntülerde, büyük gürültü ile yamaçtan kayan toprak ve kaya parçalarının ortaya çıkardığı toz bulutu dikkati çekti.

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