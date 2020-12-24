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Aktüel Kırgızistan'da kadınlar, el sanatlarının yaşatılması için düzenlenen nakış yarışmasında hünerlerini sergiledi
Aktüel

Kırgızistan'da kadınlar, el sanatlarının yaşatılması için düzenlenen nakış yarışmasında hünerlerini sergiledi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:31:27 -
Kırgızistan'da kadınlar, el sanatlarının yaşatılması için düzenlenen nakış yarışmasında hünerlerini sergiledi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen "En iyi nakışlı kalp panosu ve Kırgız kadınların geleneksel kıyafeti beldemçi hazırlama" yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Keçe Dünyası Vakfı, unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarını yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak için ülkenin çeşitli bölgelerinden kadınlara "Geleneksel El Nakışları" kursu verdi.

Çeşitli yaş gruplarındaki kadın kursiyerlerin katıldığı kurs sonunda başkent Bişkek'teki Güzel Sanatlar Müzesi'nde nakış yarışması düzenlendi.

Yarışmacılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evde hazırladıkları nakışlı beldemçi eteklerini defile ile jürinin beğenisine sundu.

Ayrıca yarışmacıların, jüri önünde yaptıkları nakışlı kalp panoları, görünüm ve anlatım olarak 2 kategoride değerlendirildi. İlk üçe giren yarışmacılara nakış ipliği, kumaş ve para ödülü takdim edildi.

Keçe Dünyası Vakfı Menajeri Döölöt Rısbayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el işini canladırmak amacıyla ikinci kez düzenledikleri kursa katılan kursiyer kadınlara nakışın yeni tekniklerini öğrettiklerini belirtti.

Rısbayev, bu yıl salgın nedeniyle duygu dolu anlar yaşadığını anımsatarak, bunun için kursiyerlere nakışlı kalp panosu hazırlamaları görevini verdiklerini söyledi.

Beldemçi eteği ile birinciliği elde eden Narkan Bektemirova, Kırgızlarda beldemçi adlı yırtmaçlı geniş eteğin sadece çocuk sahibi kadınların bellerini soğuktan korumak için kullandığını belirterek, "Hazırladığım etek görenlerin hem hoşuna gidiyor hem kendilerini için aynısı hazırlamamı istiyor." dedi.

Yarışmada en iyi nakışlı kalp panosu ile birinci olan Mizera Moldoliyeva da, el emeği göz nuru işini gelecek nesillere aktarma gayretinde olmaya devam edeceğini kaydetti.

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