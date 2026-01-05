Kırgızistan Meclisi Eski Başkanından Yalçın Topçu’ya ziyaret

  • İSTANBUL
Aktüel

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kırgızistan Meclisi Eski Başkanı, Milletvekili Dastanbek Cumabekov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu Cumhurbaşkanlığındaki makamında ziyaret etti.

Ak Parti 26. ve 27. dönem Ordu milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu’nunda katıldığı ziyarette;

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki tarihî, kültürel ve kardeşlik bağları başta olmak üzere, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkiler ele alındı. Görüşmede, Türk dünyasında iş birliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı temasların artırılması ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu;Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin köklü bir tarihî zemine dayandığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin her alanda daha da ileriye taşınmasının önemine dikkat çekti.

Ak Parti 26. ve 27. dönem Ordu milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu’da ise ziyarete ilişkin konuşmasında;Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının bölgesel barış ve istikrar açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

Kırgızistan Milletvekili ve Meclis Eski Başkanı Dastanbek Cumabekov ise Türkiye’nin Türk dünyasındaki öncü rolüne vurgu yaparak, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti ve iki kardeş ülke arasındaki temasların artarak devam etmesinin, ikili ilişkilere ve Türk dünyasının ortak geleceğine katkı sağlayacağını belirtti.

Yalçın Topçu’nun Kırgızistan Milletvekili ve Eski Meclis Başkanı Dastan Cumabekov’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harflerinin bulunduğu kravat hediyesi ve karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kararlılık mesajlarıyla sona erdi.

