Merakla bekleniyordu! KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını açıkladı.
ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:
18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sonuçlar, saat 11.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.
