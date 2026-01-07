  • İSTANBUL
Eğitim
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Merakla bekleniyordu! KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:

18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Sonuçlar, saat 11.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

