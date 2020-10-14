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Aktüel Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin ardından istifa edeceğini açıkladı
Aktüel

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin ardından istifa edeceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 21:54:36 -
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin ardından istifa edeceğini açıkladı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri Tolganay Stamaliyeva, "Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin yapılması ve cumhurbaşkanlığı seçim ilanından sonra görevinden istifa edeceğini söylediğini" bildirdi.

Stamaliyeva, Ceenbekov ile Başbakan Sadır Caparov'un görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Caparov'un Ceenbekov'a istifa etmesi yönündeki talebini ilettiğini vurgulayan Tolganay Stamaliyeva, Ceenbekov'un "bundan sonraki olayların devletin aleyhine öngörülemeyen bir senaryoya yol açabileceği için görevini şimdi bırakmayı doğru bulmadığını" söylediğini belirtti.

Stamaliyeva, "Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin yapılması ve cumhurbaşkanlığı seçim ilanından sonra görevinden istifa edeceğini dile getirdiğini" vurguladı.

Bu arada, Başbakanlık binası önünde cumhurbaşkanının istifasını talep eden taraftarlarına seslenen Caparov, yarın da Sooronbay Ceenbekov'un istifasını talep edeceklerini söyledi.

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