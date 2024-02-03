Kırgız sanatçıdan bir ilk: Bayraktar için şarkı yazdı! Bayraktar İHA ve SİHA’lar ortalığı yıkıp geçerken...
Bayraktar TB2 SİHA'ların savaş alanında gövde gösterisi gösterirken. Kırgız Türkü sanatçı şiir yazdı Turdakun Niyazaliev'in, Türk hava savunma sistemi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı için yazdığı eser büyük beğeni topladı.
Adından sıkça söz ettiren Türk hava savunma sistemi BAYKAR Teknoloji'nin geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'lar dünya savunma sanati endüstrisinde önemli bir markaya hâline geldi. Türkistan coğrafyasına da ihraç edilen Bayraktarlar, başarılı savunmalar gerçekleştiriyor.
"GELİYOR KIZIL ELMALAR, HEDEFTEN ŞAŞMAZ BAYRAKTAR"
Kırgızistan'da ilgi uyandıran Bayraktar TB2 SİHA için, sanatçı Turdakun Niyazaliev bir eser kaleme alıp besteledi. Kırgız Türkü sanatçı Niyazaliev'in, "Geliyor Kızılelmalar, hedeften şaşmaz Bayraktar" sözlerinin yer aldığı şarkı; Kırgızistan ve Türkiye başta olmak üzere Türk dünyasında büyük beğeni topladı. 19 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan "Bayraktar" şarkısının klibi de ilgilerin odağı oldu.
Şarkının sözlerinin tamamı ise şu şekilde:
"Düşmana korkusu yeterli Dostlara köprüdür kanatı.
Turanın gururu, sevinci, Bayraktar türkümün sanatı.
Zaferi bize getirir, Zalimi dize getirir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Geliyor Kızıl Elmalar, Hedeften şaşmaz Bayraktar.
Vatanı, sınırı gözeten,
Mavimsi göklerin incisi,
Milletin onuru, umudu
Bayraktar gençlerin bilgisi"
Kaynak: QHA