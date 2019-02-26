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Kiraz üreticisine sigortalama dönemi uyarısı

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, kiraz ürünü için poliçe tanzimlerinin Mart ayı sonuna kadar tamamlanacağı bildirilerek, üreticilere yüzde 67’ye varan devlet desteğinden faydalanıp Tarım Sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

26 Şubat 2019 Salı 08:00
Kiraz üreticisine sigortalama dönemi uyarısı

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, kiraz ürünü için poliçe tanzimlerinin Mart ayı sonuna kadar tamamlanacağı bildirilerek, üreticilere yüzde 67’ye varan devlet desteğinden faydalanıp Tarım Sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.


Üreticilerin kiraz ürünü için bir an önce sigorta yaptırmaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada; yeni yıldan itibaren bu ürünün olgunlaşma döneminde yağmur riskinin neden olacağı miktar kaybının da isteğe bağlı olarak teminat altına alınabildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:


“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı ile şiddeti her geçen gün artmaktadır. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde aniden ve şiddetli bir şekilde yaşanan sel-su baskını, hortum, dolu, vb. felaketler neticesinde, ürünler ve seralar ciddi anlamda zarar görmüş; hepimizi derinden yaralayan can kayıpları yaşanmıştır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; üreticilerin, tarımsal üretimlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri ve gelir kayıpları yaşamamaları için tek güvence TARSİM’dir.


Şimdi vakit kaybetmeden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olunuz ya da kaydınızı güncelleyiniz sonrasında poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla, kiraz ürününüzü dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel-su baskını ile yağmur risklerinin neden olacağı miktar kaybına ve dolu riskinden kaynaklanacak kalite kaybına, ayrıca bu risklere ilave olarak don riskinin neden olacağı miktar kaybına karşı sigortalatınız.


Ayrıca meyve ağaçlarınızı, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı ve taşıt çarpması risklerine karşı Tarım Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz. Kiraz ürününde sigorta başvuruları, il, ilçe ve köy bazında değişiklik göstermekle birlikte büyük bir çoğunluğu Mart ayı sonu itibarıyla sona eriyor. Son poliçe kabul tarihlerini www.tarsim.gov.tr üzerinden takip edebilirsiniz”

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 08:00
  1. doğa

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