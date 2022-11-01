Kiraz sapı çayı nasıl yapılır Saraçoğlu? Kiraz sapı çayı faydaları neler? Yatmadan önce kiraz sapı çayı içmek...

Herkesin severek tükettiği en güzel yaz meyvelerinden birisidir kiraz. Oldukça lezzetli ve sağlıklı olan kirazın sadece kendi değil sapı da çok faydalı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu‘da kiraz saplarının kesinlikle çöpe gitmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Çünkü kiraz sapı çayı vücutta biriken ödemi doğrudan atıyor ve 3 hafta düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı oluyor. En önemli özelliğinin zayıflatıcı ve ödem sökücü olması ile bilinen kiraz sapı çayını deneyip tecrübe edenlerin de olumlu sonuçlar aldığı biliniyor.

Yaz aylarının sevilen meyvelerinden kirazın kendi gibi sapının da sağlığa faydaları vardır. Demlenerek tüketilen kiraz sapı doğal ödem attırıcıdır ve şişkinliği azaltmada yardımcı olur.

Kışın çay olarak tüketebilirsiniz. Kurutulmuş kiraz sapı ne işe yarar?

Kiraz sapının idrar söktürücü, ödem ve toksinden arındırıcı özellikleri sayesinde zayıflattığı bilinmektedir. Çay olarak tüketilen bu besin, kilo vermeye yardımcı besinler arasında yer alır. Ölçülü bir şekilde tüketilmelidir. Kurutulmuş kiraz sapı faydaları: Kiraz saplarında bulunan potasyum ve biyoflavanoidler sayesinde doğal bir idrar söktürücüdür. Böbrek ve idrar yolunu temizleyerek, iltihap oluşumunu önler. Bununla birlikte idrar yolunda oluşabilecek enfeksiyonların azalmasını sağlar. Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

Kiraz sapı çayı, adından da anlaşılacağı gibi kirazın sap kısımlarının kullanılmasıyla yapılmaktadır. Meyvesi gibi sap kısmının da oldukça faydalı olduğu bilinen kiraz sapını çay olarak tüketebilirsiniz.

Kiraz Sapı Çayının Faydaları

Çok sevilen meyvelerden olan kirazın faydalarının yanında sapı da bir o kadar şifalıdır. Kiraz sapını çay olarak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Pratik bir şekilde demleyerek tüketebileceğiniz kiraz sapı çayının faydaları ise saymakla bitmiyor.

- En önemli ve bilinen özelliği doğal bir ödem attırıcı olmasıyla şişkinliğin giderilmesinde kullanılır.

- Ödem attırıcı etkisi nedeniyle kilo vermeye yardımcıdır.

- Adet ağrılarını azaltmakta ve söktürücü özelliği nedeniyle kullanılmaktadır.

- Böbrek sağlıklı şekilde çalışmasında önemli rol oynar.

- Karaciğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunur.

- İyi bir antioksidan olarak bilinmektedir. Vitamin eksikliğine iyi gelir.

- Bağışıklık sistemi üzerinde etkilidir, güçlü bir bağışıklık için kullanılır.

- Kanın temizlenmesinde kullanılması tavsiye edilir.

- Damarlarda tıkanma oluşumunu önler. Kan yapar, kan basıncını ve kalp atış hızını düzenlemeye yardımcı olur

- Cilt sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. Daha genç bir cilt için tüketilmesi gereken önemli bir besindir.

- Selülit görünümünü düzeltir. Yenilerinin oluşmasını engeller.

- Doğal bir sakinleştirici etkisi bulunur. Özellikle stresli zamanlarda kullanılması etkilidir.

- Uykusuzluk problemlerine iyi gelir.

Doğanın bize sunmuş olduğu şifa kaynaklarından bir olan kiraz sapını çay olarak kolayca tüketebilirsiniz. Bu sayede birçok problemden kurtulabilir, daha sağlıklı ve zinde olabilirsiniz.

Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

Öncelikle bir cezve içerisine 2 bardak suyu ekleyin. Üzerine kurutulmuş kiraz saplarını ilave edin ve yaklaşık 8-10 dakika kaynatın. Kaynayan çayı süzdükten sonra ılıması için bir kenarda bekletin. Afiyet olsun.

Kiraz Sapı Çayının Faydaları, Neye İyi Gelir?

Böbrek ve İdrar Yolunu Temizler.

Vücut Direncini Artırır.

Regl Ağrısına İyi Gelir.

Toksin ve Ödem Atar.

Kolesterolü Düşürür, İnsülini Dengeler.

Zayıflamayı Kolaylaştırır.

Sindirimi Rahatlatır.

Sivilce ve Siyah Noktaları Temizler.

Yatmadan önce kiraz sapı çayı içmek

Gece uyumadan önce bir fincan kiraz sapı çayı içmek sakinleşmenizi, stresten uzak bir uyku çekmenizi sağlar. Ödem attırıcı özelliği sayesinde kilo vermeye büyük destek sağlar. Özellikle Ramazan aylarında susuzluğu gidermesinden ötürü tercih edilir. Sahurdan sonra içildiğinde gün içerisinde susuzluğa iyi gelir.

Kiraz Sapı Çayı Ne İşe Yarar?

Kendi gibi kiraz sapı da birçok şifayı barındırır. Kiraz sapı başta bağırsaklar ve eklemler olmaz üzere vücudun hemen hemen her bölgesine fayda sağlamaktadır. İçerisinde bol miktarda vitamin vardır. Bunlar A,E,C ve K vitaminleridir. Ödem attırır ve şişkinliği azaltır. Regl ağrılarına iyi gelir.

Kiraz Sapı Çayı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Herhangi bir kronik rahatsızlığınız bulunuyorsa hiç bir ot, şifalı bitki ya da meyveye ait çayları doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz. Hiç bir bitki çayını kiraz sapı da dahil olmak üzere dozunda tüketmek önemlidir. Aşırı miktarda tüketilirse fayda yerine zararı dokunabilir.

Kiraz Sapı Çayı Günde Kaç Kere İçilir?

İdrar söktüren ve ödem atmayı sağlayan kiraz sapı çayı, günde en fazla 2 bardak aç karnına tüketilmelidir. Özellikle akşam yemeklerinden önce tüketilmesi önerilir.

Kiraz Sapı Çayı Zayıflatır mı?

Kiraz sapının idrar söktürücü, ödem ve toksinden arındırıcı özellikleri sayesinde zayıflattığı bilinmektedir. Çay olarak tüketilen bu besin, kilo vermeye yardımcı besinler arasında yer alır. Ölçülü bir şekilde tüketilmelidir.