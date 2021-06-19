Kiraz nerede yetişir ve kirazın faydaları nelerdir?

Dünyanın çoğu yetiştirilen kiraz, Türkiye’de de bolca bulunmaktadır. Yeterli İklim koşulları sağlandığında oldukça verimli olabilmektedir. Kiraz, gülgiller familyasından olan bir meyvedir ve ülkemizde Isparta, Manisa, Afyon, İzmir ve Bursa illerinde yetişmektedir. Kirazın insan vücuduna ne gibi yararı olduğunu merak eden kişiler, kirazın faydalarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Kirazın faydaları nelerdir?

1-Diyabet riskini düşürür,

2-Cildi korur, yaşlanma belirtilerini geciktirir,

3-Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur,

4-Hafıza sorunlarını giderir,

5-Nörolojik hastalıkların görülme riskini azaltır,

6-kiraz yerseniz eksik melatonin tamamlanır ve uykuya geçiş kolaylaşır,

7-Kolesterole iyi gelir,

8-İdrar söktürücü özelliği vardır. İdrar yolu enfeksiyonlarını engellemek için çok yararlıdır,

9-Vücuttan ödem atar,

10-Antioksidan etkisiyle kansere karşı koruma sağlar,

11-Kalp ve damar sağlığını korur,