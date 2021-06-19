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Sağlık Kiraz nerede yetişir ve kirazın faydaları nelerdir?
Sağlık

Kiraz nerede yetişir ve kirazın faydaları nelerdir?

Kiraz, yaz mevsiminin olmazsa olmaz meyvelerinden biridir. Tatlılardan meyve suyunun sıkılmasından reçelinin yapılmasına kadar hayatın hemen her alanında tüketilen bir meyvedir kiraz. Kirazın insan sağlığına faydası saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Peki, kirazın faydaları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 22:15:00 - 2021-06-19 22:16:12
Kiraz nerede yetişir ve kirazın faydaları nelerdir?

Dünyanın çoğu yetiştirilen kiraz, Türkiye’de de bolca bulunmaktadır. Yeterli İklim koşulları sağlandığında oldukça verimli olabilmektedir. Kiraz, gülgiller familyasından olan bir meyvedir ve ülkemizde Isparta, Manisa, Afyon, İzmir ve Bursa illerinde yetişmektedir. Kirazın insan vücuduna ne gibi yararı olduğunu merak eden kişiler, kirazın faydalarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Kirazın faydaları nelerdir?

1-Diyabet riskini düşürür,

2-Cildi korur, yaşlanma belirtilerini geciktirir,

3-Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur,

4-Hafıza sorunlarını giderir,

5-Nörolojik hastalıkların görülme riskini azaltır,

6-kiraz yerseniz eksik melatonin tamamlanır ve uykuya geçiş kolaylaşır,

7-Kolesterole iyi gelir,

8-İdrar söktürücü özelliği vardır. İdrar yolu enfeksiyonlarını engellemek için çok yararlıdır,

9-Vücuttan ödem atar,

10-Antioksidan etkisiyle kansere karşı koruma sağlar,

11-Kalp ve damar sağlığını korur,

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