Kiraz ağacını budamak isterken 4 metreden yere çakıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 61 yaşındaki Osman B., kiraz ağacını budamak için çıktığı merdivenden dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen talihsiz olayda, kiraz ağacını budamak isteyen 61 yaşındaki Osman B., çıktığı merdivenden dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre yükseklikten sert zemine düştü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ Caddesi’ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Osman B., kiraz ağacını budamak için merdivene çıkarken, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Osman B. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Osman B. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Osman B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

