Kıran kırana yarışın yaşandığı seçimi 1 oy farkla AK Partili Kahraman kazandı!
Isparta’nın Aksu ilçesinde mevcut belediye başkanı AK Partili Veli Kahraman, yeniden başkan seçildi.
Aksu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı AK Partili Veli Kahraman, en yakın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Mehmet Çetin'e karşı sadece 1 oy farkla kazandı.
CHP her zamanki gibi itiraz edecek!
Bin 206 oydan 516'sını alan Veli Kahraman yüzde 42,82 oy oranı ile Aksu Belediye Başkanı olurken, Mehmet Çetin ise 515 oy alarak yüzde 42,74’te kaldı.
CHP'nin İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağı öğrenildi.
Veli Kahraman seçimi 1 oy farkla yeniden kazandı.
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