Kıran: Cumhur İttifakı’nın oy devşirmek için yapıldığını zannedenlerin yanıldığını göreceğiz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, her seçimde farklı oyunlar oynandığını belirterek, “Cumhur İttifakı’nın sadece seçimlerde oy devşirmeye yönelik geçici bir ittifak olduğunu zannedenlerin yanıldığını 31 Mart’ta bir kez daha göreceğiz” dedi.

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Ordu Temsilcileri Toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımıyla Ordu’da bir otelde gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Türkiye’nin her seçimde çeşitli badireler atlattığını, çevrelerin baskısı ile karşı karşıya geldiklerini söyledi. Yapılan her seçimin bir öncekine göre daha zor ve meşakkatli olduğunu ifade eden Kıran, “En son geldiğimiz 24 Haziran seçimlerinde bize kurmadıkları tuzak kalmadı, bundan emin olun. Her seçim bir önceki seçimden çok daha önemli hale geldiğinde bunu bazı kesimler, bazı çevreler sulandırıyorlar. ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine oy devşirmek için bu seçimler tarihin en önemli seçimidir’ diyorlar. Emin olun bu ülkenin başına her seçimde yeni bir çorap örmeye çalıştılar. Başaramadıkları her oyunda, kuramadıkları her tuzakta çok daha ileri düzeyde ve çok daha çirkin senaryoları hayata geçirdiler. Bugün emin olun bu tuzakların ve yeni oyunları ile karşı karşıyayız. Bir yandan ekonomik darbe girişimleri, bir yandan Suriye’deki gelişmeler, bir yandan etrafımızı kuşatan ateş çemberi. Venezuela’da bir darbe girişimi yapılıyor, o girişimin yankıları ve merkezi Türkiye olabiliyor. Dünyanın çok uzak bir bölgesinde yaşanan gelişmenin hedefi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olabiliyor” dedi.







“Cumhur İttifakı’nın geçici bir ittifak olduğunu zannedenlerin yanıldığını 31 Mart’ta bir kez daha göreceğiz”

“Biz şundan eminiz ki, bu ülkeye tuzak kurmaya çalışan hainler varsa, bu ülkenin başına çorap örmeye kalkışanlar varsa, o tuzakları onların başına geçirecek Hak-İş’in gönüldaşları gibi emekçi kardeşlerimiz, emekçi hemşehrilerimiz, emekçi vatandaşlarımız da işte dimdik burada” diyen Kıran, “İnşallah 31 Mart seçimlerinde de bu tuzakların boşa çıkartıldığı o müjdeyi şimdiden bu salonlarda, bu sokaklarda ve caddelerde görüyor gibiyim. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hak-İş toplantısında Cumhur İttifakı’nın ruhunun da yankılanması çok anlamlıdır. Cumhur İttifakı’nın sadece seçimlerde oy devşirmeye yönelik geçici bir ittifak olduğunu zannedenlerin yanıldığını 31 Mart’ta bir kez daha göreceğiz” şeklinde konuştu.







"Tavrımız açık ve net; milletten yana, millet iradesinden yana ve milletin kararına saygı duyan bir demokratik tavrımız var"

Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri’nde tavırlarının açık ve net bir şekilde demokrasiden yana olduğunu belirterek, “Ne yazık ki Türkiye’de bu yerel seçimi bir referanduma dönüştüren bir algı ve yaklaşım var. Hak-İş olarak her zaman tavrımız açık ve net. Milletten yana, millet iradesinden yana ve milletin kararına saygı duyan bir demokratik tavrımız var. Ancak bizi iş yerlerinde istemeyen, bizi belediyelerinden kovanlar, belediyelerine yaklaştırmayanlar, belediyelerdeki örgütlülüğümüzü siyasal nedenlerle engelleyenler ve onlara karşı çıkanların asla yanında yer almayacağımızı bilmenizi istiyorum. Biz tarafız, Hak-İş’ten yana, sendikalarımızdan yana olumlu ve ılımlı yaklaşanların tarafındayız. Bize karşı olanlara bizden de destek olmayacağını bilmenizi istiyorum” dedi.

“Ülkemizin bir beka sorunu varsa, ülkemizin bir terör sorunu varsa, ülkemizin özellikle 15 Temmuz’dan itibaren bu ülkeye yönelik ihanetlerin içeriden ve dışarıdan devam ettiği bir dönemdeysek, Hak-İş buna kayıtsız kalamaz, mesafeli duramaz” diyen Arslan, şöyle konuştu:

“Tarafız, millet iradesinden, milletimizin bekasından yana, ülkemizin bütünlüğünden, terörizmin her türüne karşı mücadele etmek noktasında tarafız. Bu tarafımızı bundan sonra da sürdüreceğiz. İnşallah sizlerden ve kamuoyundan birinci talebim, mutlaka sandığa gitmenizdir, oyunuzu kullanmanızdır. Oy kullanırken de gerek konfederasyonumuzun, gerek sendikalarımızın duruşu ve vizyonuna uygun davranmanızı arzu ederim. Eğer 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın aleyhine bir sonuç ortaya çıkarsa önümüzdeki süreçlerin hepimiz için ne kadar zor olduğunu unutmamamız gerekiyor.”

Taşeron konusunda beklentilerinin olduğunu da anımsan Hak-İş Genel Başkanı Arslan, “Onun için bu sürecin devamı açısından Türkiye’nin istikrarına, birlik ve bütünlüğüne ihtiyacımız var. Biz meseleye kişisel olarak değil, buradan bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, eski Orman Bakanı Osman Pepe, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve çok sayıda davetli katıldı.