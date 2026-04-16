Sıkça kullanıyoruz ama... Kettle'daki suyu ısıtıp ısıtıp kullanmak zararlı mı?

Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kettle'daki suyu ısıtıp ısıtıp kullanmak zararlı mı sorusu cevabını buldu.

Kettle'da su kaynatmak birçok kişi için oldukça pratik bir yöntemdir. Günümüzde çoğumuz, çay veya kahve hazırlarken Kettle'ı sıkça kullanıyoruz. Ancak bazen, önceki kaynattığımız suyu tekrar kaynatmak ihtiyacı duyabiliyoruz. Peki, bu sağlıklı mı? Uzm. Dr. Burak Uzel konuya dair görüşlerini paylaştı...

Suyu tekrar kaynatmak, içerisindeki mineralleri ve bazı bileşenleri yoğunlaştırabilir. Bu da, özellikle suda fazla kalsiyum, magnezyum gibi minerallerin bulunması durumunda, sertlik oranını artırabilir. Sert su, böbrek taşları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Fakat, bu etki yalnızca uzun süreli kullanımda ve aşırı tekrar kaynatma ile ciddi bir sorun haline gelir. Uzman isim Burak Uzel, Kettle'da tekrar tekrar su ısıtmanın zararlarına değindi...

Kettle'da suyu bir kez kaynattığınızda, içerisindeki oksijen seviyesi düşer ve bu da suyun tadını etkileyebilir diyen Uzel sözlerine şöyle devam etti:

"Bu da sağlık açısından büyük risk değildir ama hijyen açısından temizlenmelidir. Genel olarak temiz, kaliteli bir kettle ile taze suyu kaynatıp içmek güvenlidir."

Suyu tekrar kaynatmak, içerisindeki mineralleri ve bazı bileşenleri yoğunlaştırabilir. Bu da, özellikle suda fazla kalsiyum, magnezyum gibi minerallerin bulunması durumunda, sertlik oranını artırabilir. Sert su, böbrek taşları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Fakat, bu etki yalnızca uzun süreli kullanımda ve aşırı tekrar kaynatma ile ciddi bir sorun haline gelir.

Tekrar kaynatılan suyun mikroorganizma riski taşıması, genellikle eski bir suyun Kettle'da bekletilmesiyle ilişkilidir. Eğer Kettle uzun süre kullanılmadan duruyorsa, bakterilerin çoğalması mümkündür. Ancak, suyu tekrar kaynatmak, bakterileri öldürerek güvenli hale getirebilir. Yine de, suyun uzun süre bekletilmesi ve düşük sıcaklıkta kalması, bakterilerin üremesi için daha uygun bir ortam yaratabilir.

Akşam'a göre; Suyu birkaç kez kaynatmak, suyun tadını değiştirebilir. Kaynamış suyun içinde oksijen seviyesi azaldığı için, özellikle içeceklerinizin lezzeti de değişebilir. Çay veya kahve hazırlarken, taze kaynatılmış suyun daha aromatik bir tat verdiği gözlemlenmiştir. Kettle'da su ısıtıp içmek genel olarak zararlı değildir. Hatta çoğu evde güvenle kullanılan standart bir yöntemdir. Ama birkaç önemli nokta vardır. Kettle'ın iç yüzeyi kalitesizse (özellikle eski/ucuz plastik modeller) suya tat/kimyasal geçiş olabilir.

İçinde su uzun süre bekletilip tekrar tekrar kaynatılıyorsa mineral yoğunluğu artabilir bu sağlıklı kişilerde genelde ciddi sorun olmaz.

Sonuç olarak, Kettle'daki suyu tekrar kaynatmak sağlık açısından kısa vadede bir risk oluşturmaz. Ancak, bu alışkanlığın uzun vadeli etkilerini dikkate alarak, suyunuzu mümkünse her defasında taze kaynatmak, daha lezzetli ve sağlıklı içecekler elde etmenize yardımcı olabilir. Suyu tekrar kaynatırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey, Kettle'ın temizliği ve suyun uzun süre beklememesi olmalıdır.

