Kiralık daire fiyatları o ilçede yüzde 83 düştü! Ev sahipleri çıldırdı, fiyatlar resmen çakıldı

TÜİK verilerine göre nisan ayında konut satışları yüzde 35,6 düşüş gösterirken, Emlakjet verilerine göre satılık konut fiyatlarında yüzde 5 görüldü. Ülke geneli dikkate alındığında nisan ayında kiralık konut fiyatlarında ise değişim olmadı. Emlakjet üzerinden gerçekleştirilen satılık, kiralık konut ve satılık arsa aramalarında Ankara’nın ilçeleri öne çıkarken, Çankaya, Mamak ve Sincan ilçelerinde satılık arsa fiyatlarında üç ilçede görülen ortalama fiyat artışı yüzde 15,3 oldu. Nisan ayında Mersin en çok konut aranan il olurken, en çok arama yapılan üçüncü il olan Adana kiralık konut aylık fiyat değişiminde gözlemlenen artışın yanı sıra satılık arsa aylık fiyat değişiminde yaşanan yüzde 55 artış ile öne çıktı.

Emlakjet’in düzenli olarak gerçekleştirdiği gayrimenkul talepleri verilerinde ise seçimin tercihlere etkisi araştırılırken, konut satın alma planı yapanların yüzde 58,9’unun, planlarını seçimlerden sonraya ertelediği tespit edildi.

Konut satışları Mart ayında 85 bin 652 oldu

Ayda 80 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 20 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı nisan ayı emlak verilerini yayınladı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,6 azalarak 85 bin 652 olurken, ipotekli konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 26 bin 952 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,5 oldu.

Gayrimenkulde yeni gözde Mersin oldu

Emlakjet verilerine göre kiralık konutlara talepte artış devam ederken, nisan ayında konut arayanlarda kiralık ve satılık oranları yüzde 50-50 oldu. Öte yandan Emlakjet verilerine göre nisan ayında arama hacmindeki değişim bazında en çok konut aranan illerde önemli değişimler görüldü. Mart ayında konut arama hacimleri değerlendirildiğinde deprem felaketinin de etkisiyle Diyarbakır en çok aranan il olmuştu. Nisan ayı verilerine göre ise konut arama hacimlerine göre Mersin ilk sırayı alırken, onu Ankara ve Adana takip etti. Bu üç ilin ardından yaz mevsiminin gelişi ile birlikte Aydın ve Muğla ilk 10 şehir arasında yer aldı.

Fiyat değişimlerinde Adana dikkat çekiyor

Fiyat değişimlerine bakıldığında ise kiralık konut fiyat değişiminde Adana yüzde 18 artışla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 9 artışla Ankara takip etti. Satılık konut fiyat değişiminde ise Mersin ve Ankara yüzde 5’lik artışla birinci sırada yer aldı. Kiralık konut fiyat değişiminde ayrıca Konya yüzde 10’luk düşüş ile dikkat çekerken, nisan ayında Mersin ve Bursa’da kiralık fiyat artışı yaşanmadı. Bununla birlikte Emlakjet verilerine göre satılık arsa aylık fiyat değişiminde ise Adana mart ayında yaşanan yüzde 58’lik artışın üzerine nisan ayında da yüzde 55’lik artış ile dikkat çekerken, kiralık fiyatlarında yüzde 10’luk düşüş yaşayan Konya satılık arsa fiyat değişiminde nisan ayında yüzde 19’luk artış ile öne çıktı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kiralık konut fiyatları çakıldı

Emlak aranan ilçeler bazında ise sırasıyla Adana’nın Seyhan, Ankara’nın Çankaya, Keçiören, Mamak ve Sincan ilçelerine yönelik aramalarda yaşanan artış görülürken, Çankaya (yüzde 15), Mamak (yüzde 17) ve Sincan (yüzde 14) ilçeleri satılık arsa fiyatlarındaki aylık değişim ile farklılaştı. İlçeler bazında satılık arsa fiyatlarındaki en çok aylık artış ise yüzde 42 ile İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşandı. Nisan ayında yaşanan satılık konut fiyat değişiminde yine Ankara’nın Çankaya, Mamak ve Sincan ilçeleri yüzde 7’lik artış ile liderliği alırken, Sincan (yüzde 15) ve Mamak (yüzde 13) aylık kiralık fiyat değişiminde en çok arama yapılan ilçeler arasında ilk iki sırayı aldı. Öte yandan Bursa – Osmangazi (yüzde -8) ve Konya – Selçuklu ilçeleri (yüzde -9) ilçelerinde ise kiralık konut aylık fiyat değişiminde düşüş görüldü. Konya’nın Selçuklu ilçesi mart ayında kiralık konut fiyat değişiminde yüzde 83’lük düşüş ile dikkat çekmişti

Gayrimenkul talepleri seçim sonrasına kaydı

Emlakjet’in düzenli olarak gerçekleştirdiği gayrimenkul talepleri verilerinde ise nisan ayında, seçimin tercihlere etkisi araştırılırken, konut satın alma planı yapanların yüzde 58,9’unun, planlarını seçimlerden sonraya ertelediği tespit edildi. Bu durum mart ayında seçimden önceyi işaret ediyordu. Yaşanan bu değişimde en önemli neden ise seçim sonrasında gayrimenkul fiyatlarındaki düşüş beklentisi oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 56,25’i seçimden sonra gayrimenkul fiyatlarında düşüş beklentisinde.

Tolga İdikat: “Kullanıcıların ev fiyatlarında düşüş beklentisi olduğunu görüyoruz”

Araştırma verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Emlakjet verilerine göre, konut arama hacimlerinde Mersin, Ankara ve Adana öne çıkıyor. Adana’daki kiralık konut fiyat değişiminde yüzde 18 artış ile birlikte; satılık arsa aylık fiyat değişimi mart ayında yaşanan yüzde 58’lik artışın üzerine nisan ayında da yüzde 55 artış oldu. Bu anlamda depremin etkilerinin gayrimenkul sektöründe halen devam ettiğini, bir süre daha devam edeceğini söylemek mümkün. Diğer taraftan yaz mevsiminin gelişiyle yazlık bölgelerde hareketlilik başladı, Aydın ve Muğla konut aramalarında ilk 10 şehir arasında yer aldı.

Emlakjet kullanıcıları ile yaptığımız araştırmalarda seçim öncesi dönemde kullanıcıların satın alım için beklediğini görmüştük. Bu ay kullanıcıların ev fiyatlarında düşüş beklentisi olduğunu görüyoruz. Satın alma planı yapanları yüzde kırk gibi önemli bir oranı kredi desteğiyle ev almak istediğini belirtiyor. Ödeme yöntemlerinde sağlanacak imkanlar ve krediye erişimin beklentileri karşılamasıyla ve belirsizliklerin azalmasıyla sektörün önümüzdeki dönemde daha hareketli olacağını söyleyebiliriz.” dedi.

BBSBROKER: “Seçim sonrası kullanıcı taleplerinde artış bekliyoruz.”

Emlakjet Prestige Plus Üyesi Buğra Serdar ise yaptığı değerlendirmede “Döviz artışı sebebiyle kullanıcılar şu an daha çok döviz alıyor. Fakat döviz artışının durduğunu ya da duracağını düşündüklerinde gayrimenkule olan talebin artacağını öngörüyoruz. Bunun sebebi seçim öncesinde piyasada belirsizlik, dolayısıyla da durgunluk söz konusuydu. Kullanıcılar seçim öncesinde, fırsat yatırım olduğunda değerlendirdiler. Gayrimenkul sektöründe nasıl bir dönem beklendiğini kullanıcı ve yatırımcı olarak iki açıdan değerlendirirsek: Yatırımcılar açısından şu an konut yatırımı söz konusu değil, yalnızca nadir bulunan, spesifik bir şey olursa yatırım yapıyorlar. Kullanıcılar ise şu an daha çok ya gayrimenkul alıyorlar ya da paralarını kur korumaya alıyorlar. Konut fiyatlarında şu an bir düşüş beklemiyoruz. Bunun sebebi ise üretim maliyetlerinin artması ve enflasyonun yüksek olması.” şeklinde konuştu.